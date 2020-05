Podcast „Coronavirus in NRW“ : Wieso jetzt auf einmal Krankenhausprojekte klappen, die seit Jahren geplant waren

In diesem Podcast informieren wir täglich zur aktuellen Lage in NRW in Bezug auf die Corona-Pandemie. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf In Düsseldorf entsteht derzeit in Rekordzeit ein Neubau am Uniklinikum. Bewilligt wurde das Geld dafür im Handumdrehen. Offenbar verändert die Pandemie unsere Krankenhauslandschaft - und die Gesundheitspolitik in NRW.

