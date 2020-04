Podcast „Coronavirus in NRW“ : Händler wollen die Sieben-Tage-Shopping-Woche

In diesem Podcast informieren wir täglich zur aktuellen Lage in NRW in Bezug auf die Corona-Pandemie. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Das abendliche Update zu Sars-CoV-2 in der Region zum Hören. Händler in Mönchengladbach und am Niederrhein wollen das Wirtschaftsministerium davon überzeugen, für eine gewisse Zeit Sonntagsöffnungen zu erlauben. Was sagt FDP-Minister Pinkwart dazu?

Außerdem: Armin Laschet findet, die Schulöffnungen seien gut gelaufen. Das offenbart ein Unverständnis dieser Pandemie, entgegnet RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Im Podcast erklärt er seine Position.

