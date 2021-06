News-Podcast "Aufwacher" : Die zweite Impfstoff-Generation gegen Corona - 1. Dosis, 2. Dosis und dann?

Düsseldorf Eine Auffrischung der Impfung gegen Covid-19 wird wohl nötig werden. Wie kann auf mögliche Mutationen reagiert werden? Und wie bereiten sich Hersteller darauf vor? Wir sprechen über die 2. Corona-Impfstoff-Generation.

Am Tag nach Fronleichnam richten wir unseren Blick auf ein Thema: die zweite Impfstoff-Generation gegen Corona, die quasi in den Startlöchern steht. Wissens-Redakteurin Regina Hartleb spricht über den aktuellen Stand.

