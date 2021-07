News-Podcast "Aufwacher" : Wie passen Partys und Corona zusammen? Eine Analyse

Düsseldorf Partys und Corona: Wie passt das zusammen? Die Inzidenzen in NRW sind zwar niedrig. Doch es gibt Grund zur Vorsicht. Unkontrollierte Massenansammlungen sind weiter gefährlich. Die Analyse im Aufwacher.

Volle Fußball-Stadien, die können wir gerade auf unseren Bildschirmen beobachten. Nicht nur da wird gefeiert, sondern auch auch bei uns in NRW. Letztes Wochenende hat die Polizei zum Beispiel in Leverkusen eine Party mit fast 500 jungen Menschen aufgelöst. Martin Kessler, Leiter des Ressorts Politik, spricht über wichtige Maßnahmen für Partys.

Außerdem: Es könnte Ärger zwischen dem Land und den Städten und Kommunen bei uns in NRW geben. Der Grund: die Technik. Das Land verpflichtet jetzt die Gesundheitsämter, die Corona-Software "Sormas" zu installieren.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

