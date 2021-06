News-Podcast "Aufwacher" : Wie es im Streit um das NRW-Versammlungsgesetz weitergeht

Düsseldorf Das geplante NRW-Versammlungsgesetz steht in der Kritik. Am Wochenende kam es zu Ausschreitungen bei einer Demonstration gegen den Entwurf der Landesregierung. Wie geht es nun weiter? Wir sprechen über die Aufklärung der Vorfälle und den politischen Prozess des Gesetzes.

Laut der SPD-Fraktion im Landtag stehe "der schwerwiegende Vorwurf eines Angriffs auf die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit im Raum". Bei der Demo wurde gegen ein geplantes NRW-Versammlungsgesetz protestiert. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Auch ein Journalist soll attackiert worden sein. Was jetzt folgt, weiß Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik.

Außerdem: Die Suche nach einer neuen Wohnung ist nicht immer leicht. Inwiefern sind zu wenig Wohnungen in NRW grundsätzlich ein Problem? Das weiß Maximilan Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.