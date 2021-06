News-Podcast "Aufwacher" : Was man in NRW gegen Impfmuffel tun möchte

Was man in NRW gegen Impfmuffel tun möchte

Düsseldorf Impfmuffel, Impfskeptiker und Impfgegner - durch sie könnte eine vierte Coronawelle ausbrechen, vor allem, da die Delta-Variante in Deutschland immer weiter auf dem Vormarsch ist.

Was man in NRW tun möchte, damit das verhindert wird, darüber sprechen wir heute mit unserer Rheinische Post-Impfexpertin und Redakteurin Antje Höning.

Außerdem sprechen wir über Pläne für ein Jugendparlament in NRW. Dadurch sollen Jugendliche mehr politisches Gehör bekommen. Die Regierungskoalition FDP und CDU haben dafür jetzt den Anstoß gegeben.

