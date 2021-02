News-Podcast "Aufwacher" : Warum brachte ein Vater seine Familie in Radevormwald um?

Warum brachte ein Vater seine Familie in Radevormwald um?

Düsseldorf Wir müssen an Rosenmontag über die traurige Nachricht aus Radevormwald sprechen, wo ein Mann sich und seine Familie umgebracht hat. Es ist ein harter Bruch zum Karneval, der auch im Lockdown nicht komplett ausfällt.

Natürlich kümmern wir uns im Aufwacher um alle wichtigen Themen in NRW, auch wenn die Stimmung manchmal völlig unterschiedlich ist.

Hier geht es zu den Reaktionen auf das Familiendrama in Radevormwald.

