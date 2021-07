News-Podcast "Aufwacher" : Volle Hörsäle an NRW-Unis nur bei sehr hoher Impfquote?

Volle Hörsäle an NRW-Unis nur bei sehr hoher Impfquote?

Düsseldorf Vorlesungen und Seminare in der Uni - ja, aber nur wenn genug Studierende geimpft sind. Dafür setzen sich die Vertretungen der Studis und auch der Rektoren ein, obwohl das restliche öffentliche Leben schon deutlich hochgefahren werden konnte.

