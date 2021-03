News-Podcast "Aufwacher" : Stufenplan und Familientreffen an Ostern - was bringt die MPK?

Stufenplan und Familientreffen an Ostern - was bringt die MPK?

Düsseldorf Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten heute über die Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Einige Lockerungen soll es geben - wie viele, das soll künftig stärker an den Inzidenzwert vor Ort gekoppelt sein. Für Ostern gibt es Aussichten auf Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen.

Wir blicken mit unserer Berliner Büroleiterin Kerstin Münstermann auf den Tag der Ministerpräsidentenkonferenz. Und wir beschäftigen uns mit einem Thema, das in Corona-Zeiten noch wichtiger geworden ist: dem Radfahren. Reinhard Kowalewsky berichtet über den ersten Entwurf für ein Fahrradgesetz in NRW.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

