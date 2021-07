News-Podcast "Aufwacher" : Sollte der CO2-Preis noch schneller steigen?

Düsseldorf Wie können wir unsere Umwelt schonen? Eine mögliche Lösung: Energie sparen! Anreiz soll ein höherer CO2-Preis sein. Die Grünen wollen die Steuer schneller als geplant anheben. Denn wenn der Spritpreis steigt und die Heizrechnung teurer wird, bewegt uns das vielleicht zum Umdenken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Countdown läuft: Im September steht die nächste Bundestagswahl an. Politiker und Politikerinnen - natürlich auch aus NRW - stellen sich zur Wahl, um uns, die Wähler aus NRW und ganz Deutschland, in den nächsten Jahren in Berlin zu vertreten. Was wollen die Parteien in Zukunft erreichen? Das wollen wir ganz genau schauen und legen politische Forderungen der Parteien die kommenden Wochenenden auf die Goldwaage.

Heute sprechen wir über den CO2-Preis! Seit Anfang des Jahres gibt es einen CO2 Preis für fossile Brennstoffe. Im ersten Schritt bezahlen Unternehmen , die solche Brennstoffe in den Umlauf bringen, den CO2-Preis. Im zweiten Schritt wird der Preis aber an uns Verbraucher weitergegeben. Wo begegnen uns diese Stoffe dann im Alltag? Zum Beispiel, wenn wir im Winter unsere Heizungen anwerfen oder wenn wir Tanken gehen. Heißt: Der Spritpreis an der Tankstelle wird teurer und auch unsere Heizrechnungen.

Die Grünen wollen, dass der CO2-Preis schneller ansteigt. Sie sagen: "Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro (pro Tonne) auf das Jahr 2023 vorziehen.” Was bedeutet das? Und wie realistisch ist diese Forderung? Das hört Ihr in der aktuellen Folge.

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Audio&Podcasts Henning Bulka

Leiter des Digitaldesks Charlotte Großer

Freie Journalistin Judith Conrady

Newsmanagerin Anja Wölker

Audio & Podcasts Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

Abonnieren Sie jetzt den Aufwacher!

Sie möchten den Aufwacher gern jeden Morgen ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Nachrichten-Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/93-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-der-rheinischen-post/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/94-dusseldorf-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-von-rp-und-antenne/feed.rss hinzu.

Technische Probleme? Hier finden Sie mehr Infos. Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Den Aufwacher verschicken wir außerdem werktags als Sprachnachricht über verschiedene Messenger, unter anderem per Facebook Messenger und Telegram. Melden Sie sich hier an! https://rp-online.de/aufwacher

Ihre Werbung im Aufwacher-Podcast!

Sie möchten im Aufwacher werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...