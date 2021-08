News-Podcast "Aufwacher" : Sensoren und Überflutungsflächen? Hochwasserschutz in NRW

Düsseldorf Für den Schutz gegen Starkregen und Sturzfluten will das NRW-Umweltministerium jetzt eine moderne Sensortechnik und Überflutungsflächen in den Blick nehmen. Wir haben mit der NRW-Umweltministerin über Hochwasserschutz gesprochen. Kritik kommt von Umweltschützern.

"Leverkusener Altenheim seit drei Wochen ohne Strom” und "Experten befürchten belastetes Wasser für Monate”: Das sind aktuelle Meldungen zur Flutkatastrophe. Denn tausende Menschen in NRW und in Rheinland-Pfalz müssen weiter mit den Auswirkungen des heftigen Hochwasser kämpfen. Wie können wir so eine Katastrophe in Zukunft verhindern? Das NRW-Umweltministerium will insbesondere kleine Flüsse in den Blick nehmen. Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, hat die Details.