News-Podcast "Aufwacher" : Schulen in NRW - das Wechselmodell kehrt zurück

Schulen in NRW - das Wechselmodell kehrt zurück

Düsseldorf Ab nächster Woche heißt es wieder: Die Klassenräume werden voller! NRW setzt das Wechselmodell wieder ein. Zumindest dort, wo die Corona-Lage nicht zu angespannt ist. Wir klären, was das für Schüler, Lehrer und auch Eltern in NRW bedeutet.

Alle Schüler sollen ab der kommenden Woche zurück in die Klassenräume. Zumindest im Wechselmodell - und dort, wo die Wocheninzidenz unter 200 liegt. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gestern angekündigt. Kirsten Bialdiga erklärt die neue Vorgabe im Aufwacher. Kostenpflichtiger Inhalt Hier erfahrt ihr außerdem, wie genau die anstehenden Abiturprüfungen in NRW ablaufen werden.

