News-Podcast "Aufwacher" : Rechtsextremismus bei NRW-Polizei? Ein Lagebericht

Düsseldorf Rechtsextremismus bei der Polizei in NRW: Ein Sonderermittler hat in den letzten Monaten ein erstes Lagebild erstellt. Jetzt wurden Ergebnisse vorgestellt. Innenminister Reul sieht keine rechtsextreme Unterwanderung der Polizei.

Eine Ende der Untersuchungen ist das aber nicht. Im letzten Jahr sind Polizisten der Polizei in NRW aufgeflogen, die sich untereinander rechtsextreme Inhalte in WhatsApp-Chatgruppen geschickt haben sollen. Im Zentrum stand zunächst das Polizeipräsidium Essen. Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat bei der Vorstellung des Berichts im NRW-Landtag zugehört. Hier findet Ihr ihren Bericht zum Nachlesen. Die Details hört Ihr im Aufwacher!

Außerdem Thema im Podcast: Die große Andy Warhol-Ausstellung im Kölner Museum Ludwig. Kulturredakteur Philipp Holstein hat die Ausstellung besuchen dürfen. Jüngst war der Server des Museum abgestürzt, weil es an der Ausstellung offenbar ein so großes Besucher-Interesse gibt. Hier findet Ihr Bilder der Ausstellung.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

