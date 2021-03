News-Podcast "Aufwacher" : Puffer für Deutschland? Warum die Grenzregionen mehr Impfstoff fordern

Düsseldorf Eine Pufferzone zum Schutz für ganz Deutschland? Das Coronavirus macht vor keiner Grenze halt. Deshalb fordern die NRW-Grenzregionen mehr Corona-Impfstoff als der Rest des Landes. Hat ein Appell zum Erfolg geführt?

Anfang der Woche haben sich die Grenzkreise Borken, Euskirchen, Heinsberg, Kleve und Viersen und die Städteregion Aachen an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gewandt. Als Grenzregionen haben sie in einem Schreiben mehr Impfstoff gefordert. Und das Gesundheitsministerium hat auch tatsächlich mehr Impfdosen zugesichert. Im Aufwacher sprechen wir mit dem Initiator des Schreibens Landrat Dr. Kai Zwicker aus dem Kreis Borken.

Außerdem blicken wir auf die andere Seite von Deutschland. Der Vogtlandkreis in Sachsen macht ab sofort jedem Erwachsenen ein Impfangebot. Die Inzidenz liegt über 200, im benachbarten Tschechien über 700.

