News-Podcast "Aufwacher" : Polizeiliche Kriminalstatistik - Weniger Kriminalität in NRW?

Polizeiliche Kriminalstatistik - Weniger Kriminalität in NRW?

Düsseldorf Die Kriminalität in NRW ist auf dem Rückzug - das sagt zumindest die neue polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Wir sprechen darüber, welche Rolle dabei Corona spielt und welche Straftaten trotz oder auch gerade wegen der Pandemie zunehmen.

