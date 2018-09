Aufwacher-Podcast zur EM 2024: Europa zu Gast in NRW

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: So klang der Jubel im Düsseldorfer Rathaus, als Deutschland den Zuschlag für die EM 2024 bekam. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Auch im Aufwacher: Donald Trump will an seinen US-Richterkandidaten Brett Kavanaugh festhalten, und: 3000 Polizisten werden den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Köln begleiten.