Aufwacher-Podcast: USA eröffnen Botschaft in Jerusalem

Düsseldorf Heute im "Aufwacher"-Podcast: Die USA eröffnen ihre Botschaft in Jerusalem. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Heute im Aufwacher: Am Wochenende gewann Israel den ESC und Fortuna die zweite Liga. In der Zeitung geht es darum, dass sich der Streit um die Anti-Abschiebe-Industrie zuspizt. Und zum Start in die neue Woche eröffnen die USA ihre umstrittene Botschaft in Jerusalem.