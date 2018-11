“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Im „Aufwacher“-Podcast präsentieren wir Ihnen die Nachrichten aus der Nacht und alle wichtigen Themen für den Tag. Heute im Überblick: Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die Landung von „Insight“ auf dem Mars und das Urteil im Prozess um den BVB-Anschlag.

Weitere Themen: In China sollen gentechnisch veränderte Kinder auf die Welt gekommen sein. Die Lehrer an den Gymnasien in NRW wehren sich gegen den neuen G9-Stundenplan.