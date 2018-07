Aufwacher-Podcast: Trockenheit bedroht Bauern

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Die anhaltende Trockenheit bedroht die Bauern, gerade auch in NRW. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Außerdem: Die NRW-Schulministerin will längere Pfingstferien. Und: An den Uni-Kliniken in Düsseldorf und Essen wird wieder gestreikt.