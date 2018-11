“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Horst Seehofer will offenbar als CSU-Chef und als Innenminister abtreten. Das berichtet die dpa nach einem Treffen der CSU-Spitze am Abend.

Weitere Themen: Schon über 30 Tote bei Waldbränden in Kalifornien, die Kommunen in NRW werden bei der Grundsteuer langsam nervös und seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen.