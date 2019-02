„Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Die wichtigsten Nachrichten des Morgens zum Hören. Heute: Schüler streiken für den Klimaschutz - dürfen die das? Außerdem: Extreme Kälte in den USA - und warum die Reform der Grundsteuer so komplex ist.

Heute im „Aufwacher“-Podcast: In den USA ist es kalt - so richtig kalt. Es gab schon Tote, viele öffentliche Einrichtungen sind geschlossen und die Feuerwehr hat Probleme, weil das Löschwasser gefriert. Währenddessen gibt es in Deutschland kein Kältefrei - eigentlich müssten alle Schüler zur Schule. Manche demonstrieren aber lieber für den Klimaschutz. Dürfen die das? Außerdem geht es um die Reform der Grundsteuer. Die betrifft sowohl Hausbesitzer wie Mieter - also uns alle. Jetzt könnte ein Kompromiss gefunden sein.