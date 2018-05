Aufwacher-Podcast: Posse um das Ed Sheeran Konzert in Düsseldorf

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Heute im "Aufwacher"-Podcast: Die Posse um das Ed Sheeran Konzert in Düsseldorf geht weiter. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Weiteres Thema unseres täglichen Nachrichtenpodcasts am Montag: Wir blicken auf den Gedenktag in Solingen und die Unwetter in NRW - besonders Wuppertal hat es getroffen. Außerdem gibt es heute die Debatte um die Einführung eines Untersuchungsausschusses rund um die Bamf-Affäre.