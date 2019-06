„Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post, jeden Morgen neu. Heute: Die Polizei will Kameras an ihren Streifenwagen, um an Einsatzorten Gaffer filmen zu können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Julian Troost Von Julian Troost Autorendetails aufklappen Julian Troost (jt) ist Teil des Teams Audience Engagement bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Außerdem: Großbrand in Mönchengladbach und Koalitionsverhandlungen in Bremen.

Den Podcast können Sie auch direkt über Ihr Podcast-Programm hören. Fügen Sie die URL http://podcasts.rp-online.de/aufwacher/feed/podcast/ zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Den Morgen-Podcast per WhatsApp

Wir verschicken den Podcast auch morgens per Sprachnachricht über WhatsApp. Melden Sie sich einfach bei unserem WhatsApp-Service an. Dann versorgen wir Sie zweimal täglich mit unseren Regio-Nachrichten, einmal mit einer Sportzusammenfassung (wenn gewünscht) und morgens gibt es den Aufwacher direkt zum Hören:

So können Sie dabei sein

1. Klicken Sie in der Box unten zuerst auf die grüne Schaltfläche „WhatsApp“.

2. Akzeptieren Sie durch einen Klick auf den Haken unsere verlinkte Datenschutzerklärung.

3. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „WhatsApp öffnen“.

4. Anschließend öffnet sich ein neuer Chat in WhatsApp. Speichern Sie diese neue Nummer ab und senden Sie die Nachricht an uns ab, die schon im Nachrichtenfeld eingetragen ist.

5. Das war es schon! Ihre Anmeldung war erfolgreich. Mit einem Klick auf den Link in unserer ersten Nachricht können Sie Ihr Abo anpassen. Wählen Sie dazu aus, welche Nachrichten Sie erhalten wollen: Regionews (2x täglich), Sprachnachricht (unser Aufwacher, 1x täglich), Gründerzeit-Newsletter (1x wöchentlich) oder Sportnews (1x täglich).

Hier geht es zur Übersicht unserer Podcast-Formate.

Das Aufwacher-Team

Das Aufwacher-Team (vlnr: Laura Harlos, Henning Bulka, Daniel Fiene, Julian Troost, Helene Pawlitzki). Foto: Rheinische Post/Andreas Krebs

Morgens gegen 5 Uhr geht es los: Was ist am Abend und in der Nacht passiert? Das Aufwacher-Team verschafft sich einen Überblick. Dann ist die frische Ausgabe der Rheinischen Post dran: Welche Themen könnten die Hörer interessieren? Jetzt noch der Ausblick auf den Tag: Was wird heute wichtig? Für den Aufwacher zeichnen wir auch Gespräche mit RP-Autoren auf und arbeiten mit dem Audiodienst der dpa zusammen. Am Ende steht eine neue Folge Aufwacher, mit der Sie gut informiert in den Tag starten.