“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten vom Morgen zum Hören

Düsseldorf Heute im „Aufwacher“-Podcast: Die Landesregierung prüft eine Klage auf Schadenersatz wegen manipulierter Dieselmotoren. Allein die Polizei in NRW fährt tausende Diesel-Autos.

Außerdem: Ein Polizist in Bochum hat bei einer Kontrolle einen Mann erschossen. In New York stimmt die UN über den Flüchtlingspakt ab und in Nyon werden die Achtelfinals von Championsleague und Europa League ausgelost.