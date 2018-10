Aufwacher-Podcast: Kritik am Schulkakao, Hurrikan Michael und Uber vor Gericht

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Foodwatch kritisiert das NRW-Schulmilchprogramm. Wie ungesund ist der Kakako, den unsere Kinder trinken? Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Außerdem sprechen wir mit der USA-Korrespondentin der Deutschen Presse-Agentur über die großen Schäden, die Hurrikan Michael in Florida hinterlassen hat. Und wir schauen auf den Bundesgerichtshof, der sich heute mit dem Taxidienst Uber beschäftigt. Ubers Geschäftsmodell in Deutschland ist ganz anders als in den USA - ergibt das noch einen Sinn?