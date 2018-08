Aufwacher-Podcast: Kohleausstieg – wer zahlt die Langzeitkosten?

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Der Streit über die langfristigen Kosten des Kohleausstiegs. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Außerdem: Die Union rutscht in Umfragen unter 30 Prozent. Und: An der Uniklinik in Essen könnte bald unbefristet gestreikt werden.