“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Düsseldorf Heute in unserem Morgen-Podcast: Zwar wurden in Deutschland wieder mehr Organe gespendet, aber dennoch werden viel mehr Organspender gesucht.

Außerdem heute im „Aufwacher“-Podcast: Die Schneemassen werden in Süddeutschland und in Österreich immer mehr zur Last. Und wir schauen auf die Keimlast in Hähnchen und die Fusion der Buchhändler Mayersche und Thalia.