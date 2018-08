Aufwacher-Podcast: Höhere Mitarbeiterpauschale im NRW_Landtag - bei weniger Arbeit

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Der NRW-Landtag verabschiedet weniger Gesetze als vorher - trotzdem kostet die Arbeit dort mehr. Wie passt das zusammen? Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Außerdem: Neue Sanktionen gegen den Iran - wir erklären, was das bedeutet. Und: Neuer Hitzerekord in Deutschland? Am meisten leiden die Leistungssportler in Berlin - und, naja: die Flüsse.