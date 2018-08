Aufwacher-Podcast: Hitze in Deutschland 2018 - erst wird es heißer, dann Abkühlung

Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Deutschland stehen heiße Tage bevor, dann kommt die Abkühlung. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Außerdem: Ein Blick auf den Anschlag in Venezuela und auf das Erdbeben in Indonesien. Und warum die Kinder in NRW immer öfter durch die Radprüfung fallen.