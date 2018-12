“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichten vom Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher“-Podcast: Das LKA in Hessen ermittelt gegen eine Gruppe von Polizisten. Sie sollen sich unter anderem fremdenfeindliche Chatnachrichten geschickt haben. Haben sie auch eine Anwältin bedroht?

Außerdem: Bei Nacharbeiten im geschlossenen Bergwerk in Ibbenbühren stirbt ein Mechaniker. In Mönchengladbach steht ein Urteil gegen zwei Raser an und: Worum geht es beim Amazon-Streik und welche Auswirkungen hat er auf Kunden?