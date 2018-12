“Aufwacher“-Podcast : Was Düsseldorf 2018 am meisten bewegt hat

Düsseldorf Die letzte „Aufwacher“-Folge des Jahres mit einem Spezial: Der Düsseldorf-Jahresrückblick aus dem „Rheinpegel“, unserem Podcast für die Landeshauptstadt.

2018 ist viel passiert - in der Welt, in Deutschland, in NRW und auch in Düsseldorf. Helene Pawlitzki und Arne Lieb aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post sprechen in der aktuellen „Rheinpegel“-Folge über alles, was die Stadt in den vergangenen zwölf Monaten bewegt hat. Im „Aufwacher“ hören Sie zum Jahreswechse einige Auszüge. Die ganze „Rheinpegel“-Folge finden Sie hier - oder in Ihrer Podcast-App und auf Spotify. Das „Aufwacher“-Team wünscht einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2019. Danke fürs Zuhören!