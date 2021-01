News-Podcast "Aufwacher" : Welche Karnevalswagen Jacques Tilly 2021 wahrscheinlich gebaut hätte

Düsseldorf Im Aufwacher am Wochenende verrät der Düsseldorfer Wagenbauer im Gespräch mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler, wie er Corona im Zoch ins Bild gesetzt hätte - und was er mal vorhat, wenn er keine Wagen mehr baut.

Jacques Tilly ist Künstler, Satiriker, Großplastikenbauer und auf der ganzen Welt berühmt für seine pointiert-politischen Wagen im Düsseldorf Rosenmontagszug. Ironischerweise sind genau die daran schuld, dass er seit seinem 20. Lebensjahr als "verhinderter Karnevalist" (Tilly über Tilly) herumläuft. Es bleibt einfach kaum Zeit zum Feiern. Den Karneval liebt er aber weiterhin und hat ihn durchdrungen wie kein zweiter.Das macht ihn zum perfekten Gesprächspartner für RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Dessen Leben in Hamburg, Berlin und Bremen hat ihn kaum vorbereitet auf das närrische Treiben im Rheinland, auch wenn es ihn enorm beeindruckt. Also: Was ist Karneval? Das und mehr erklärt Jacques Tilly in der ersten Ausgabe der Döbler-Dialoge. Ab sofort alle vier Wochen im Aufwacher am Wochenende.