“Aufwacher“-Podcast : Die Nachrichte am Morgen zum Hören

Die Nachrichte am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Die Brexit-Einigung steht, jetzt muss die britische Premierministerin Theresa May allerdings die Zustimmung im eigenen Land holen.

Weitere Themen: Warum das Martinssingen von Haus zu Haus in einigen Orten im Rheinland aus der Mode kommt, wie Eurowings seinen Flugplan umbaut um Probleme zu lösen und wie die Regierung Deutschland digitalisieren will, das hören Sie in der aktuellen Ausgabe von unserem Morgen-Podcast.