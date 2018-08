Die Nachrichten am Morgen zum Hören

Unser aktueller Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Foto: RPO

Düsseldorf Heute im „Aufwacher”-Podcast: Der Streit um die Rente geht weiter. Jeden Morgen versorgen wir Sie hier mit einem akustischen Nachrichtenüberblick über den Tag.

Außerdem blicken wir auf eine neue Gebühr für Kurzparker am Flughafen Düsseldorf und auf den ersten Warntag in NRW, an dem Sirenen getestet werden sollen.