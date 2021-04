News-Podcast "Aufwacher" : NRW-Städte bereiten sich auf Ostertage vor - Sperrungen, Maskenpflicht, Kontrollen

Düsseldorf Es ist das zweite Osterfest in der Corona-Pandemie. Einige Städte rechnen über die Feiertage allerdings mit vielen Besuchern. Wie bereiten sich die Städte darauf vor? Wo ist was gesperrt? Und wo gibt es hoffentlich keine Menschenmassen?

Im Aufwacher sprechen wir über die Vorbereitungen der großen NRW-Städte Düsseldorf, Köln und Bonn. Merle Sievers erklärt im Podcast, an welchen Stellen unter anderem Sperrungen geplant sind. Und wir geben ein paar Tipps für Orte, wo es hoffentlich etwas leerer ist. Kostenpflichtiger Inhalt Hier haben wir Euch eine Übersicht zusammengestellt.

Außerdem sprechen wir über Astrazeneca. Der Imfpstoff ist seit Mittwoch für Jüngere nicht mehr uneingeschränkt freigegeben. Das sorgt für Verunsicherung. Eine medizinische Einordnung gibt RP-Medizin-Redakteur Wolfram Goertz. Was ist überhaupt eine Thrombose? Und auf welche Symptome muss ich achten?

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

