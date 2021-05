News-Podcast "Aufwacher" : NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und sein Platz in Berlin - ein Update

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und sein Platz in Berlin - ein Update

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird Düsseldorf verlassen, egal wie die Bundestagswahl ausgehen wird. Danach sei sein Platz in Berlin. Zwei Fragen bleiben offen: Wer wird sein Nachfolger als Ministerpräsident und Chef der NRW-CDU?

Ein Update zur Landespolitik am 07. Mai 2021

"Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin". Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Wie wirkt sich diese Entscheidung auf die NRW-CDU und das Amt des Ministerpräsidenten aus? Ein Update mit Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik bei der Rheinischen Post.

