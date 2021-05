News-Podcast "Aufwacher" : NRW führt neue Corona-Regeln ein - Lockerungen in vielen Kommunen

NRW führt neue Corona-Regeln ein - Lockerungen in vielen Kommunen

Düsseldorf Die NRW-Landesregierung hat neue Coronaregeln bekannt gegeben. Ab Freitag sollen sie schon gelten und damit treten für viele von uns Lockerungen in Kraft.

Welche das sind, darüber sprechen wir heute im Aufwacher mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga. Hier könnte ihr nochmal die neue Corona-Schutzverordnung nachlesen. Und wir sprechen im Aufwacher auch über die Lit.Cologne - Das große Literaturfestival musste vergangenes Jahr wegen Corona ausfallen, findet in diesem Jahr aber zum ersten Mal digital statt. Kulturredakteur Lothar Schröder hat die Infos und ein paar Tipps dazu für uns.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

