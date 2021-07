News-Podcast "Aufwacher" : Neue Corona-Regeln in NRW - Maskenpflicht, Clubs, Kontakte

Neue Corona-Regeln in NRW - Maskenpflicht, Clubs, Kontakte

Düsseldorf NRW bekommt neue Corona-Regeln. Denn es wird eine neue Inzidenzstufe eingeführt. Wenn die Inzidenz unter 10 liegt, entfällt fast überall die Maskenpflicht und auch Clubs können aufmachen. Welche neuen Lockerungen gibt es jetzt? Und: Welche Rolle spielt die Delta-Variante dabei?

Außerdem sprechen wir über ein Start-up aus NRW, das einen Luxus-Grill entwickelt hat. Es gibt allerdings Probleme. Lust, noch mehr Start-up-Geschichten zu hören? Dann hört doch in den Gründerzeit-Podcast mit Florian Rinke ein. Hier kommt Ihr zu der ersten Staffel: https://podfollow.com/gruenderzeit

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

