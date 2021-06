News-Podcast "Aufwacher" : Nachfolger gesucht! Personalnot bei Friedhofsgärtnern?

Düsseldorf Es sind Orte der Trauer, der Erinnerung und der Besinnung: Friedhöfe. Friedhofsgärtner kümmern sich dort darum, dass die Gräber bepflanzt und gepflegt sind. Es ist allerdings ein Job, den offenbar immer weniger Menschen machen möchten. In der Stadt Neuss etwa gibt es Personalnot.

Das Aus kommt nach 99 Jahren: In Neuss muss die Friedhofsgärtnerei Küsters-Schlangen jetzt schließen. Es ist ein Traditionsbetrieb der keinen Nachfolger gefunden hat. Und das, obwohl lange gesucht wurde. Woran liegt das? Simon Janßen berichtet über seine Recherche.

