News-Podcast "Aufwacher" : Mord an Detlev Karsten Rohwedder vor 30 Jahren bis heute ungeklärt

Mord an Detlev Karsten Rohwedder vor 30 Jahren bis heute ungeklärt

Düsseldorf Es ist der 1. April 1991: Detlev Karsten Rohwedder, Chef der Treuhandanstalt, wird an diesem Tag in seinem Düsseldorfer Haus ermordet. Im Aufwacher sprechen wir über die Tat, die bis heute ungeklärt ist und die damalige Zeit - den Weg zur deutschen Einheit.

Ein Rückblick: Detlev Karsten Rohwedder, Chef der Treuhandanstalt, wird am Ostermontag vor 30 Jahren ermordet. Drei Gewehrschüsse werden auf das Arbeitszimmer seines Hauses in Düsseldorf abgeschossen. Rohwedder wird tödlich getroffen, seine Frau Hergard wird verletzt.

Im Aufwacher sprechen wir über die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Zeit zwischen 1989 und 1991. Welchen Umbruch haben die Menschen in der ehemaligen DDR erlebt? Welchen Job hat Detlev Karsten Rohwedder als Präsident der Treuhandanstalt übernommen? Und welche Theorien gibt es zu seinem Tod?

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.