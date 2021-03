News-Podcast "Aufwacher" : Miese Noten für Fahrradklima in NRW

Miese Noten für Fahrradklima in NRW

Düsseldorf Wie sicher fühlen sich Radfahrer im Straßenverkehr? Der ADFC hat die Ergebnisse seiner Umfrage zum Fahrradklima veröffentlicht. NRW schneidet dabei mit der Note "ausreichend" ab. Warum, besprechen wir hier im Aufwacher.

Vor allem die Großstädte in NRW bekommen schlechte Noten von den Fahrradfahrern, nur in Düsseldorf läuft es etwas besser.

Außerdem sprechen wir über Transparenz in der Politik - SPD und Grüne fordern auch für den NRW-Landtag ein Lobbyregister. Die Chancen, dass die Opposition eine Mehrheit bekommt, standen selten so gut.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.