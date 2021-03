News-Podcast „Aufwacher“ : Mehr Tempo beim Impfen in NRW

Mehr Tempo beim Impfen in NRW

Düsseldorf NRW erhöht das Tempo beim Impfen: Ab sofort werden unter anderem auch die Beschäftigten von Arztpraxen geimpft, ab nächster Woche folgen dann zum Beispiel Grundschullehrer. Außerdem soll der Astrazeneca-Impfstoff nicht mehr für die notwendige zweite Dosis zurückgehalten werden.

Der Nachrichtenpodcast am 02. März 2021

