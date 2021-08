News-Podcast "Aufwacher" : Kritik vor NRW-Schulstart - zu wenig Luftfilter und Digitalgeräte

Düsseldorf Gut zwei Wochen, dann sind die Sommerferien für die Schüler bei uns in NRW zu Ende. Damit stellt sich die Frage: Inwiefern sind die Schulen bereit für den Unterrichtsstart? Kritik kommt vom NRW-Lehrerverband und der NRW-Opposition.

Außerdem: Wir sprechen über die Förderung von Lastenrädern. Unsere Umfrage zeigt: Nur wenige NRW-Städte fördern den Kauf von Privatleuten. Einige Städte haben Programme aber in Planung.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

