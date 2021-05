News-Podcast "Aufwacher" : Kardinal Woelki zu Missbrauchsvorwürfe gegen Düsseldorfer Pfarrer

Düsseldorf Erst Mitte März wurde das 800 Seiten lange Gutachten zum Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln vorgestellt. Nun beschäftigt die Menschen im Erzbistum Köln ein neuer Fall.

Es geht um Missbrauchsvorwürfe gegen einen mittlerweile beurlaubten Pfarrer aus Düsseldorf. Erzbischof Kardinal Woelki hat sich dazu jetzt erstmals geäußert - gegenüber unserem Redakteur Lothar Schröder. Darüber sprechen wir im Aufwacher, hier geht es zum entsprechenden Artikel.Außerdem schauen wir gemeinsam mit dem Kollegen Jörg Isringhaus darauf, wie der erste Sonntag mit Lockerungen für Geimpfte und Genesene in NRW gelaufen ist.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.