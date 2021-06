News-Podcast "Aufwacher" : Ist Lachen die beste Medizin, Herr Klinik-Clown?

Düsseldorf "Wir sind für den Moment da, nicht für den Tod", sagt der Klinik-Clown Sven Wolfers. Die Klinik-Clowns besuchen Kinderkliniken, Seniorenheime und Hospize, um den Menschen ein paar schöne Momente zu schenken. Was er dabei erlebt, erzählt er im Aufwacher.

"Frag mich alles" – das ist das Format des Aufwachers an diesem Wochenende. Unseren und euren Fragen hat sich dieses Mal der Klinik-Clown Sven Wolfers gestellt. Sven war früher Krankenpfleger und wollte dann eigentlich nur zusätzlich Klinik-Clown werden. Jetzt lebt er das Klinik-Clown-Sein auf allen Ebenen und profitiert auch in seinem Alltag von seiner Clown-Seite. Mehr Infos zu den Klinik-Clowns gibt es unter www.koelner-klinikclowns.de

