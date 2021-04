News-Podcast "Aufwacher" : Impfstart bei Hausärzten - wenig Impfstoff, viel Bürokratie

Düsseldorf Seit Dienstag dürfen auch Hausärztinnen und Hausärzte Impfungen gegen Corona geben. Allerdings läuft der Start in diese neue Phase der Impf-Kampagne eher holprig - und das liegt nach Ansicht vieler Ärzte auch an zuviel Bürokratie.

Außerdem Thema im Aufwacher: Eine junge Leverkusenerin hat durch Aktienkäufe 360.000 Euro verloren. Nachdem sie den Kauf bei ihrer Bank beauftragt hatte, stieg der Preis plötzlich an, noch bevor das Geschäft abgeschlossen war. Jetzt streitet sie mit der Bank darüber, wer Schuld an dem Verlust ist.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

