News-Podcast "Aufwacher" : Homeoffice-Pflicht läuft in NRW aus - doch Homeoffice bleibt

Homeoffice-Pflicht läuft in NRW aus - doch Homeoffice bleibt

Düsseldorf Noch schwitzen wir im Homeoffice, bald könnten viele Menschen in NRW an ihre Schreibtische im Büro zurückkehren. Denn: Die weitgehende Homeoffice-Pflicht als Corona-Schutz läuft im Juli aus. Fünf Tage im Büro - wird das wieder zurückkommen?

Die Meldungen von schlimmen Badeunfällen häufen sich im Rheinland in dieser Woche wieder. Völlig verhindern lässt sich das gerade im Hochsommer nicht - dabei sind die Warnungen deutlich. Christian Schwerdtfeger erzählt im Aufwacher, was ihm Rheinschwimmer berichtet haben.

Kostenpflichtiger Inhalt Hier bekommt ihr aktuelle Infos zum tragischen Badeunfall in Duisburg.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

