News-Podcast "Aufwacher" : Hoffnung für Volksfeste in NRW? Neuss sagt dennoch Schützenfest ab

Hoffnung für Volksfeste in NRW? Neuss sagt dennoch Schützenfest ab

Düsseldorf Können Volksfeste demnächst wieder stattfinden? NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart macht Hoffnung auf den Spätsommer. Die Rheinkirmes und Cranger Kirmes wurden aber schon abgesagt. Jetzt gab es die Absage für das Schützenfest in Neuss.

Wenn die Infektionszahlen runter gehen, "bestehen für traditionelle, regionale Volksfeste unter freiem Himmel gute Aussichten für den Spätsommer", sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Im Aufwacher sprechen wir darüber, warum es dennoch zur Absage des Schützenfestes in Neuss kam und wie wichtig das Fest normalerweise ist.

Außerdem: Das Land NRW will jetzt auch seine Klimaziele verschärfen. Die Landesregierung will den neuen Klimazielen des Bundes folgen. Kirsten Bialdiga spricht im Aufwacher über den Entwurf des Landes und die Debatte im Landtag.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

