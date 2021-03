News-Podcast "Aufwacher" : Filmregisseur Wim Wenders ist "Düsseldorfer des Jahres"

Düsseldorf Heute beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie:Erwarten uns nun vor Ostern noch strengere Corona-Maßnahmen? Außerdem: Der berühmte Regisseur Wim Wenders wurde jetzt von der Rheinische Post Mediengruppe als "Düsseldorfer des Jahres" ausgezeichnet. Über sein Schaffen sprechen wir im Podcast.

Von Düsseldorf bis nach Hollywood und zurück: Das ist – knapp zusammengefasst – die Geschichte von Wim Wenders. Nun wird er für sein Lebenswerk geehrt. Wenders zählte in den 70er-Jahren zu den Pionieren des Neuen Deutschen Films, seine Filme gingen in den 80ern um die Welt. Auch als Fotograf machte er sich einen Namen.

Das Wetter: Der Tag beginnt überwiegend stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Hin und wieder ist im Tagesverlauf etwas Sprühregen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht bleibt es niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 3 und -1 Grad.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

