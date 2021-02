News-Podcast "Aufwacher" : Erzbistum Köln in der Krise - was der Kardinal sagt

Erzbistum Köln in der Krise - was der Kardinal sagt

Düsseldorf Der Druck auf Rainer Maria Kardinal Woelki wächst seit Wochen. Nun hat sich der Kölner Erzbischof unserer Redaktion gegenüber geäußert. Wie er sein Verhalten erklärt und die Reaktionen darauf - im Aufwacher-Podcast.

Kostenpflichtiger Inhalt Kirchenaustritte . Brandbriefe von Pfarrern. Rücktrittsforderungen. Seit Wochen schwelt die Kontroverse um den Kölner Erzbischof Woelki . Im Kern gibt es zwei Vorwürfe. Woelki soll Vorwürfe gegen einen Geistlichen, dem er persönlich sehr nahe stand, nicht nach Rom weitergegeben haben. Kritisiert wird außerdem seine Weigerung, das Gutachten einer angesehenen Münchner Kanzlei nicht veröffentlicht zu haben, die untersuchen sollte, wie Verantwortliche im Erzbistum auf Missbrauchsvorwürfe reagiert haben. Stattdessen gab das Erzbistum ein zweites Gutachten in Auftrag. Hier hat unsere Redaktion alle Probleme chronologisch zusammengefasst . Lange schwieg Woelki. Dann gab es eine halbgare Entschuldigung in einer Christmette. Nun bricht er sein Schweigen - auch gegenüber unserer Redaktion. RP-Kulturchef Lothar Schröder, der seit vielen Jahren über Kardinal Woelki und die katholische Kirche schreibt, berichtet von seinem Interview mit dem Erzbischof und erklärt die Hintergründe der Vorwürfe. Landespolitik-Chefkorrespondent Max Plück fasst die Reaktionen aus Politik und Gesellschaft zusammen.

